رياضة | إيكاردي يتوصل لاتفاق مع هذا النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيكاردي يتوصل لاتفاق مع هذا النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، اليوم الأربعاء، إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد بين إدارة نابولي والأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان.

وتوصل إيكاردي وواندا نارا زوجته ووكيلة أعماله مع إدارة نابولي لاتفاق على تفاصيل الراتب والمكافآت الشخصية وينتظر أن يتفق الطرفين فقط على حقوق صور اللاعب الإعلانية لإتمام الصفقة.