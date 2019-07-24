رياضة | باريس سان جيرمان يعرض صفقة تبادلية على برشلونة مقابل نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يعرض صفقة تبادلية على برشلونة مقابل نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي برشلونة الاسباني محاولاته لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقاً لـ صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن باريس سان جيرمان طلب من برشلونة رفع عرضه المالي لضم نيمار بالاضافة لـ وجود البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب البارسا ضمن الصفقة.

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وذكرت الصحيفة الفرنسية أن هدف باريس سان جيرمان هو استرداد جزء من المبلغ الذي دفعه في نيمار عام 2017.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان منح اللاعب ووالده مهلة حتي 31 يوليو الجاري لحسم موقفه مع النادي سواء بالاستمرار معه أو الانتقال لفريق آخر وفقًا لشروط النادي الباريسي .

يذكر أن نادي ريال مدريد الاسباني أيضًا مهتم بالتعاقد مع البرازيلي نيمار، وكذلك نادي يوفنتوس الإيطالي.