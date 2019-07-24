رياضة | الزمالك يوافق على رحيل نجمه للرجاء المغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يوافق على رحيل نجمه للرجاء المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق مسئولو نادي الرجاء المغربي مع إدارة الزمالك على دفع مبلغ 700 ألف دولار نظير الحصول على خدمات المغربي حميد أحداد لاعب الفريق.

ويتم تقسيم المقابل المادي إلى 200 ألف دولار في البداية كإعارة لمدة موسم واحد بجانب دفع 500 ألف دولار بعد نهاية فترة الإعارة نظير شراء اللاعب بشكل نهائي.

ووافق مسئولو الزمالك على رحيل أحداد إلى صفوف الرجاء المغربي مع نهاية الموسم الجاري لعدم الحاجة للاعب وحصوله على فرصته أكثر من مرة دون أن يثبت نفسه.