رياضة | بالأرقام.. كل ما قدمه باسم مرسي مع 5 أندية قبل عودته للإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. كل ما قدمه باسم مرسي مع 5 أندية قبل عودته للإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الانتاج الحربي، تعاقده رسميًا مع باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمدة موسم واحد على سبيل الاعارة.

وسبق ولعب "باسم مرسي" ضمن صفوف الانتاج الحربي موسم 2013-2014، وشارك معه في 18 مباراة وسجل 10 أهداف، قبل أن ينتقل إلي نادي الزمالك في يوليو عام 2014 ، وتخللت فترة تواجده داخل القلعة البيضاء الإنتقال لبعض الأندية علي سبيل الإعارة، قبل أن يعود للنادي العسكري مجددًا بعد 5 سنوات.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير كل ما قدمه باسم مرسي قبل الانتقال لنادي الانتاج الحربي:-

- بتروجيت:

لعب باسم مرسي ضمن صفوف بتروجيت عام 2013، وشارك معه في 15 مباراة (13 بالدوري - 2 بكأس مصر)، وسجل 4 أهداف وصنع هدفًا، وبلغ عدد دقائق اللعب الفعلية 1110 دقيقة لعب.

- الانتاج الحربي:

انتقل باسم مرسي للانتاج الحربي موسم 2013-2014 وشارك معه في 18 مباراة، بواقع (1400 دقيقة لعب)، وسجل 10 أهداف، وحصل على 3 إنذارات وبطاقتين حمراء.

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- الزمالك:

انتقل باسم مرسي إلي الزمالك في يوليو لعام 2014، وشارك في 99 مباراة بالدوري الممتاز، وسجل 35 هدفًا، وصنع 11 هدفًأ، وحصل على 18 إنذار، وبطاقة حمراء وحيدة، كما لعب 31 مباراة في البطولات الإفريقية، وسجل 9 أهداف.

وشارك باسم مرسي في 17 مباراة مع الزمالك بكأس مصر وسجل 8 أهداف، وصنع 3 أهداف، كما خاض مباراتين في كأس السوبر المصري، وصنع هدف وحيد، كما خاض مع أبناء ميت عقبة 3 مباريات في البطولة العربية وسجل هدف وحيد.

وحصل مع الزمالك على لقب الدوري الممتاز موسم 2014-2015، وكأس السوبر المصري ، و3 ألقاب كأس مصر.

- لاريسا:

انتقل باسم مرسي لصفوف فريق لاريسا اليوناني عام 2018 على سبيل الاعارة لكنها لم تكن تجربة موفقة على الإطلاق، حيث خاض 5 مباريات، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

- سموحة:

بعد عودته من اليونان انتقل لصفوف سموحة، ولعب معه 6 مباريات ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، ورحل بعد أزمته الشهيرة مع حسام حسن المدير الفني للفريق، ليعود مرة أخري لنادي الانتاج الحربي على سبيل الإعارة.