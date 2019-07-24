رياضة | أول رد من الزمالك بعد توقيع "كهربا" للنادي البرتغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من الزمالك بعد توقيع "كهربا" للنادي البرتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل نادي الزمالك خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم للتأكيد على عدم أحقية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق في التوقيع لأي نادي آخر.

وأكد مسئولو الزمالك في خطابهم للجبلاية على رفضهم إرسال البطاقة الدولية للاعب بشكل نهائي وضرورة بقائها في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقام مسئولو الزمالك بتقديم نسخة من عقد اللاعب مع الفريق والتي تؤكد على استمراره حتى عام 2022.