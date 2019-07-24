رياضة | الجبلاية تتحفظ على إرسالة بطاقة كهربا الدولية للبرتغال

رفض الاتحاد المصري لكرة القدم والقائم بأعماله اللواء ثروت سويلم بشكل مؤقت، إرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك، للاتحاد البرتغالي بعد إعلان انتقاله لصفوف أفيس، بالانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء تحفظ الجبلاية، بسبب ارتباط اللاعب بعقد مع ناديه الحالي الزمالك، وعدم أحقيته بالانتقال إلى أي نادي دون الرجوع إلى ناديه.

وكان كهربا، أعلن في وقت سابق توجه لفسخ التعاقد مع القلعة البيضاء، بحجة بطلان تعاقده الأخيرة لعدم توثيقه في الاتحاد المصري لأكثر من ثلاثة شهور.

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وتلقى مسؤولي الجبلاية صباح اليوم، فاكسا رسميا من الاتحاد البرتغالى لكرة القدم، يبلغه خلالها بتوقيع اللاعب على عقود رسمية لنادي ديسبيورتيفو أفيس، وطلب إرسال البطاقة الدولية الخاصة به.

وأكد مسئولو الزمالك في خطابهم للجبلاية على رفضهم إرسال البطاقة الدولية للاعب بشكل نهائي وضرورة بقائها في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقام مسئولو الزمالك بتقديم نسخة من عقد اللاعب مع الفريق والتي تؤكد على استمراره حتى عام 2022.