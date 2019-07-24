رياضة | وصول حافلة الأهلي لبرج العرب استعداداً لمواجهة المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول حافلة الأهلي لبرج العرب استعداداً لمواجهة المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب.

وجاء وصول حافلة الفريق الأحمر قبل نحو ساعة نصف من انطلاق المباراة التي ستقام في تمام الثامنة مساء.

ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.