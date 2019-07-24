رياضة | حافلة الأهلي تصل برج العرب لمواجهة المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حافلة الأهلي تصل برج العرب لمواجهة المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب.

وجاء وصول حافلة الفريق الأحمر قبل نحو ساعة نصف من انطلاق المباراة التي ستقام في تمام الثامنة مساء.

ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة اليوم للتتويج بلقب الدوري للمرة الـ٤١ في تاريخه.