رياضة | عاجل.. كهربا يتخذ أول خطوة رسمية للانتقال للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كهربا يتخذ أول خطوة رسمية للانتقال للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإعلامي فيصل زيدان عن توقيع اللاعب محمود كهربا علي عقود الانتقال الي نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وغرد فيصل عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" قائلا : " كهربا وقع رسميا لفريق أفيس البرتغالي .. أول خطوه"

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الجدير بالذكر أن كهربا توجة إلى تركيا لإنهاء اتفاقه مع أحد الأندية هناك ولكن المفاوضات لم تنجح ، قبل أن يغير وجهته للدوري البرتغالي.

ووضع كهربا شرط جزائي في عقده مع الفريق البرتغالي يتيح له الرحيل لأي فريق بعد سداده، وهو مايؤكد التقارير الصحفية التي أشارت إلى اقتراب كهربا من اللعب للأهلي عن طريق الترانزيت.