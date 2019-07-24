رياضة | النرويج تضرب موعدا مع مصر في ربع نهائى مونديال اليد للشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النرويج تضرب موعدا مع مصر في ربع نهائى مونديال اليد للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب مصر للشباب في كرة اليد، نظيره النرويجي، في ربع نهائي بطولة مونديال اليد في اسبانيا.

واستطاع المنتخب النرويجي أن يفوز على البرازيل بنتيجة ٢٩-٢٨ في دور الـ ١٦ ليضرب النرويج موعدا مع مصر في تمام السابعة إلا ربع من مساء غد الخميس بربع النهائي.

وكان منتخب شباب اليد قد صعد لدور ربع النهائي ببطولة مونديال اليد المقام في إسبانيا خلال الفترة من 16 إلى 28 يوليو الجارى، وذلك بعد فوزه على صربيا بنتيجة 30-29 في دور الـ 16.