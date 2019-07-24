رياضة | عاجل.. مفاجأت في تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجأت في تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال تشكيل الابيض لمباراة اليوم أمام الإسماعيلي في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019. حراسة المرمى: عماد السيد. Advertisements خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو. خط الهجوم: عمر السعيد.

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