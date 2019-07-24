رياضة | خاص لـ"الخليج 365 الرياضي".. خبير لوائح يكشف موقف رمضان صبحى القانوني من المشاركة أمام المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص لـ"الخليج 365 الرياضي".. خبير لوائح يكشف موقف رمضان صبحى القانوني من المشاركة أمام المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد فضل الله المستشار الدولى وخبير اللوائح، أن موقف رمضان صبحي لاعب النادى الأهلى من المشاركة اليوم أمام المقاولون العرب يكون سليم إذا قام الأهلى بأمرين.

وقال فضل الله فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :" تكون مشاركة اللاعب سليمة بسبب عدم إنتهاء الموسم الحالى لأن الإعارة وفقاً للموسم الحالى وهنا يكون موقف اللاعب من المشاركة سليم وذلك إذا لم يكن هناك تاريخ محدد للإنتهاء فى العقد".