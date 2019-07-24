ليونيل ميسي يتسبب في إفلاس أسرة إنجليزية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب بلاده الأأول لكرة القدم، وفريق برشلونة الإسباني، هو الأمهر عالميا، والذي يحتل صدارة لاعبي العالم في الوقت الحالين من حيث المهارة وتسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام في عالم الساحرة المستديرة.

كل ذلك جعل اللاعب قدوة ومثل للعديد من الأطفال حول العالم، حيث أصبحوا يرتدون قميصه ويقبدونه في قصة الشعر وطريقة الملبس أيضا.

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ومن الطريف أن أربعة أطفال في إنجلترا، أنفقوا ما يقرب من 550 جنيه إسترليني على لعبة “فيفا 2019”، خلال ألعاب “البلاستيشن”.. حيث استخدم الأطفال البطاقة الائتمانية الخاصة بوالدهم دون الرجوع إليه أو الحصول على إذن منه لصرف هذه الأموال.

الأطفال أرادوا تأسيس فريق جديد من اللاعبين بهدف ضم لاعبهم المفضل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلا أنهم تسببوا بذلك في انتهاء الرصيد من الحساب المصري للعائلة والموجود بالبطاقة الائتمانية.

ما فعله الأطفال أغضب والدهم بصورة كبيرة وعاقبهم بحرمانهم من ممارسة اللعبة مرة أخرى نهائيا، وطالب الوالد إحدى الشركات اليابانية وهي “نيتيندو” بإعادة المال الذي أنفقه الأطفال، وهو ما وافقت عليه الشركة، مقابل إعادة كل اللاعبين الذين تم شراؤهم خلال تكوين الأطفال لفريقهم خلال اللعبة.