شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لثنائي دفاع الإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة محمود جابر، على عقد اجتماعا منفردا مع باهر المحمدي ومحمد مجدي ثنائي قلب دفاع الفريق، قبل المباراة من أجل منحهما عدة نصائح التي من شأنها الحد من خطورة هجوم الزمالك.

ويلتقي الدراويش منافسه الزمالك اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبورت في إطار مؤجلات الجولة 27 من عمر بطولة الدوري الممتاز.

وسبق للثنائي اللعب بقميص الزمالك حيث انتقل المحمدي على سبيل الإعارة بينما انضم مجدي للفريق الأبيض قادما من المصري البورسعيدي قبل أن يرتدي حاليا القميص الأصفر.