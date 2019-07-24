شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة للاعبي الزمالك المستبعدين من مباراة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المستبعدين من قائمة مباراة الإسماعيلي المقررة مساء اليوم الأربعاء، والمؤجلة من الجولة 27 لمسابقة الدوري الممتاز، على ملعب بتروسبورت مرانهم بملعب النادي. وخاض اللاعبون التدريبات تحت إشراف أمير عزمي مجاهد مدرب الفريق، وانطونيو مدرب الأحمال، وهم بهاء مجدي وخالد بوطيب وكماتشو ومصطفي فتحي ومحمد عبدالسلام وحارس المرمي محمود عبدالمنصف.

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