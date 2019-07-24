شكرا لقرائتكم خبر عن راحة من التدريبات للغائبين عن لقاء الأهلي والمقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين الغائبين عن مباراة المقاولون العرب راحة من التدريبات اليوم، وفقا للبرنامج الذي حدده مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قبل السفر إلى الإسكندرية أمس.

ويؤدي الغائبون عن معسكر الإسكندرية تدريباتهم مساء غد الخميس على ملعب التتش.

وكان لاسارتي قد أعلن قائمة الفريق أمس ثم توجه الفريق إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب التي تقام اليوم على استاد برج العرب ومواجهة الزمالك يوم 28 يوليو الجاري في ختام مشوار الفريق ببطولة الدوري الممتاز.