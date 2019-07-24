رينارد: تجربتي الجديدة خارج إفريقيا

حدد هيرفي رينارد، المدرب السابق للمنتخب المغربي، ملامح وجهته المقبلة، اليوم الأربعاء.

فقد قال رينارد، عبر صفحته على "فيسبوك": "كي نضع حدا للشائعات والتأويلات التي تتناول مستقبلي، ولا تستند لمعطيات مؤكدة، أخبركم أنه بعد أيام فقط ستتعرفون على وجهتي واختياري المقبل، والذي كما أبلغتكم من قبل لن يكون داخل القارة الإفريقية، وهو أمر محسوم".

وكان رينارد قد أكد في تصريحات سابقة لوسائل إعلام فرنسية، أنه تقديرا لتجربته مع المنتخب المغربي، لن يقوم بتدريب منتخب إفريقي آخر بعد الانفصال عنه، فيما رجحت العديد من التقارير أن يستقر اختياره على تدريب المنتخب السعودي.

وكان المدرب الفرنسي قد استقال مؤخرا من منصبه مع أسود الأطلس، بعد الخروج من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 على يد بنين، في مفاجأة مدوية.