شكرا لقرائتكم منتخب شباب اليد يتناول الغداء بعد التأهل لدور الثمانية بكأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناول لاعبو منتخب شباب اليد، وجبة الغداء عقب التأهل إلى ربع نهائى كاس العالم بأسبانيا على حساب صربيا. وكان لاعبو المنتخب والجهاز الفنى احتفلوا بالتأهل فى حافلة الفريق بالتقاط صور ور فع علامة النصر. وتأهل منتخب شباب اليد إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16، منتظرا الفائز من لقاء النرويج والبرازيل لمواجهته غدا الخميس فى دور الثمانية. وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32. Advertisements

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