شكرا لقرائتكم تشكيل الزمالك ضد الإسماعيلي.. عماد السيد في حراسة المرمى.. عودة إبراهيم حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن خالد جلال المدير الفمي للزمالك تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة الإسماعيلي والتي ستجمعهما في الثامنة مساء اليوم الأربعاء في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين للدوري. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى : عماد السيد. Advertisements خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن و أحمد سيد زيزو. خط الهجوم :عمر السعيد. وشهد تشكيل الزمالك بعض التغييرات مثل عودة عماد السيد لحراسة المرمى على حساب عمر صلاح وكذلك مشاركة محمد عبد الغنى فى خط الدفاع على حساب الونش وعودة إبراهيم حسن للتشكيل على حساب أوباما الغائب للإيقاف.

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