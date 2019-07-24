شكرا لقرائتكم الأهلى يتناول هذه الوجبة قبل مباراة المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناول لاعبو الأهلي والجهاز الفني "وجبة كيك" خفيفة منذ قليل قبل المحاضرة الأخيرة التى يعقدها مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق مع اللاعبين حالياً قبل التوجه إلى برج العرب لخوض مباراة المقاولون العرب.

ويلتقي الاهلي مع المقاولون العرب في الثامنة من مساء اليوم،الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز ويحتاج الاهلي للفوز الليلة من أجل التتويج رسمياً بالبطولة.

ومن المقرر أن تُغادر بعثة الاهلي فندق الإقامة الساعة 6.15 متجهة إلى ملعب برج العرب لخوض اللقاء المرتقب بعد المحاضرة الحالية التى يشرح فيها لاسارتي عدة أمور فنية خاصة باللقاء المرتقب ودور كل لاعب كما سيُحدد لاسارتي التشكيل الذى سيخوض به اللقاء.