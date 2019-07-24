شكرا لقرائتكم مفاجأة.. مصطفى محمد يعود للزمالك في الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد تواجد مصطفى محمد مهاجم الزمالك الشاب والعائد من فترة إعارة إلى طلائع الجيش في قائمة الفريق الأبيض للموسم الجديد، والاستفادة بقدراته في تقديم الدعم لأبناء ميت عقبة في الموسم المقبل.

وأبلغ مسئولو الزمالك، مصطفى محمد ، بعودته للفريق الأبيض بعد مواجهة الأهلى فى القمة التى ستقام يوم الأحد المقبل فى ختام بطولة الدورى الممتاز.

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جاء قيد مصطفى محمد في قائمة الزمالك بمثابة المفاجأة لاسيما وأنه كان ضمن اللاعبين الذى تم الإعلان عن رحيلهم على سبيل الإعارة خلال الفترة الماضية إلا إنه تم تعليق إعارته وتم إخطاره من قبل إدارة الكرة بالنادى بعودته إلى الفريق عقب لقاء الأهلى وكشف مصدر مقرب من اللاعب إنه فور إخطاره بتلك المسالة رحب بالأمر وأبدى سعادته بالتواجد ضمن صفوف ناديه فى الموسم الجديد.

ومن المتوقع أن تكون عودة مصطفى محمد على حساب عمر السعيد الذى قد يتم عرضه على الإسماعيلى لإدخاله ضمن صفقة انتقال محمد عواد حارس الدراويش إلى قلعة ميت عقبة وهو ما سيتم حسمه بصورة نهائية خلال الفترة الجارية بعدما طلب مسئولى الدراويش من الزمالك الحصول على خدمات مهاجما ومدافعا أو لاعب وسط مدافع ضمن صفقة محمد عواد وذلك لتعويض انتقال محمد متولى لاعب الدراويش إلى القلعة الحمراء.