شكرا لقرائتكم تحسن حالة "حاوى" الأهلى قبل مباراة المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويلتقي الاهلي مع المقاولون العرب في الثامنة من مساء اليوم،الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز ويحتاج الاهلي للفوز الليلة من أجل التتويج رسمياً بالبطولة المحلية.
وتناول وليد سليمان وجبة الغذاء اليوم مع باقي الفريق بشكل طبيعي بعدما حالت نزلة البرد دون تناوله وجبة الأفطار قبل أن يتناول المسكنات والأدوية لتستقر درجة حرارته وتتحسن حالته بنسبة كبيرة.
ومن المقرر أن تُغادر بعثة الاهلي فندق الإقامة الساعة 6.15 متجهة إلى ملعب برج العرب لخوض اللقاء المرتقب.
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