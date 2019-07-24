شكرا لقرائتكم هيرفى رينارد يصدم منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسى هيرفى رينارد المدير الفنى السابق لمنتخب المغرب، أنه لن يدرب فريقًا فى أفريقيا عقب الأنباء التى ترددت فى القترة الأخيرة عن اقترابه من منتخبي مصر والسنغال.

ونشر رينارد تغريدة عبر حسابه على تويتر اليوم، الأربعاء: "لإنهاء التكهنات نهائيًا والتى ليس لها أساس من الصحة، سأعلن خلال أيام وجهتى القادمة."

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وتابع: "كما قلت منذ عدة أشهر أن وجهتى الجديدة لن تكون فى قارة أفريقيا."

ويقترب هيرفى رينارد من تدريب منتخب السعودية حيث اتم اتفاقه مع مسئولى الاتحاد السعودى لتولى تدريب الأخضر.

وكان رينارد قد أعلن استقالته من تدريب المغرب قبل أيام عقب الخروج من دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر.