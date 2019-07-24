شكرا لقرائتكم معروف يدير مباراة الأهلي والمقاولون وعادل للزمالك والإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد، على تعيين محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم بالدوري الممتاز.

وكشف مصدر بلجنة الحكام، أن اللجنة استقرت أيضا على تعيين محمد معروف لمباراة الأهلي والمقاولون اليوم أيضاً.

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والتقى الزمالك و الإسماعيلي فى 104 مباراة قبل لقاء اليوم، حقق الزمالك الفوز فى 42 مباراة، بينما تغلب الدراويش فى 31، بينما جاء التعادل فى مثلهم ، سجل لاعبو الزمالك 121 هدفا مقابل 108 للاعبى الإسماعيلى.

بينما التقى الأهلى مع المقاولون العرب فى 71 مواجهة قبل لقاء اليوم، فاز الأحمر فى 49 مباراة، مقابل 7 للمقاولون، أما التعادل فحسم 15 لقاء، وسجل لاعبو الأهلى 122 هدفا فى المقاولون، مقابل 40 هدفا لذئاب الجبل.