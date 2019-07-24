شكرا لقرائتكم باسم مرسى ينضم اليوم لمعسكر الإنتاج فى شرم الشيخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينضم باسم مرسى مهاجم الزمالك إلى معسكر الإنتاج الحربى فى شرم الشيخ بعد إتمام انضمامه فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأنهى خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى صفقة باسم مرسى بعد أن عاد للقاهرة صباح اليوم الأربعاء على أن يعاود الانضمام للمعسكر مساء اليوم ومعه باسم مرسى.

وطلب مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، التعاقد مع اللاعب لتدعيم خط هجوم الإنتاج، ووافق باسم مرسى على العودة للإنتاج على سبيل الإعارة بعد نهاية رحلته مع سموحة بسبب خلاف مع حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى.

وظهر باسم مرسى بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الكرة، واستطاع إحراز 10 أهداف فى ذلك الموسم، منهم هدف فى الأهلى، ولأول مرة دخل باسم المنتخب الوطنى بسبب مستواه المبهر، وأحرز أول هدف دولى له فى مرمى جامايكا.