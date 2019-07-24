شكرا لقرائتكم انطلاق فتيل الأزمة.. اتحاد الكرة يرفض إرسال بطاقة كهربا الدولية إلى أفيس البرتغالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في أول رد فعل على انتقال محمود كهربا لاعب الزمالك إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، رفض اتحاد الكرة إرسال البطاقة الدولية للاعب محمود كهربا إلى نادى أفيس البرتغالى.

جاء رفض الجبلاية إرسال بطاقة كهربا الدولية، بالتأكيد على أن اللاعب مرتبط بعقد سارى مع ناديه الزمالك، وليس من حقه التوقيع لأى ناد أخر.. وكان كهربا وقع منذ ساعات على عقود الانتقال لأفيس البرتغالى وطلب النادى بطاقته الدولية رسميا.

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يذكر أن صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشفت أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب وسط نادى الزمالك، سينضم لأحد أندية الدورى البرتغالى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة ذائعة الصيت فى البرتغال، أن محمود "كهربا" وقع على عقود انتقاله لصفوف ديسبورتيفو أفيس الذى ينافس فى الدرجة الممتازة، حيث ينتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن إتمام الصفقة خلال الساعات القادمة.

أوجوستو إيناسيو، المدير الفنى الأسبق لنادى الزمالك، لعب دوراً كبيراً فى تغيير وجهة كهربا، حيث طالب إدارة نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى بالتعاقد مع اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.