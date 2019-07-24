شكرا لقرائتكم منتخب مصر لليد ينتظر الفائز من النرويج والبرازيل بكأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس، فوزا قاتلا على نظيره الصربى بنتيجة 30 / 29، فى إطار دور الـ16 بكأس العالم بإسبانيا، لينجح فى التأهل إلى دور الثمانية ، بعد إحراز هدف الفوز فى الثانية الأخيرة من عمر المباراة +60.

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وينتظر المنتخب المصرى فى دور الثمانية، الفائز من مواجهة النرويج والبرازيل غدا الخميس.

شهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22، ويحقق فوزًا مستحقًا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت، وأخيرًا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32.