AlAhly لايف مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولين العرب kora star بث مباشر كورة لايف مباراة الأهلي اليوم...

مباراة الاهلي والمقاولين العرب المباراة المرتقبة الآن والتي ينتظرها الملايين من عشاق المارد الأحمر الذي عاد لصدارة الدوري المصري والمركز الأول الآن في الاسبوع الثالث والثلاثون من الدوري المصري وهو اللقاء ما قبل الأخير للأهلي حيث يترقب بعدها المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك الأسبوع المقبل

موعد مباراة الاهلي والمقاولين كورة ستار

تقام مباراة الأهلي والمقاولين العرب في الدوري المصري 2019 اليوم الأربعاء 24/7/2019 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة وذلك في استاد برج العرب ويتم بث مباراة الاهلي والمقاولين مباشرة عبر قناة اون سبورت الرياضية.

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم في مباراة الأهلي والمقاولين

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف أو (محمد نجيب )، أحمد فتحي.

الوسط الدفاعي: عمرو السولية، حسام عاشور (أو حمدي فتحي ).

الوسط الهجومي: حسين الشحات، رمضان صبحي، وليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو

مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولين العرب livehd7

