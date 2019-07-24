مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر يلا شوت yalla shoot كورة ستار كورة لايف ماتش الأهلي اليوم...

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مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر

يلا شوت الأهلي والمقاولون بث مباشر yalla live، مباراة الأهلي اليوم اونلاين، مباراة الأهلي كورة لايف، ستكون مباراة الأهلي ضد المقاولون مباشرة اليوم منقولة من خلال قناة أون سبورت الأولي، وكذلك قناة النيل الرياضية، كما ستكون منقولة عبر قناة تايم سبورت، وسنوفر لحضراتكم رابط كورة أون لاين مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر بدون تقطيع.

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تعد مباراة الأهلي اليوم ضد المقاولون واحدة أهم مباريات النادي الأهلي خلال هذا الموسم، حيث سيتوج النادي الأهلي بالدوري المصري في حال نجح في الفوز خلال مباراة اليوم، وذلك بعدما تعادل الفارس الأبيض صاحب المركز الثاني خلال المباراة الماضية أمام الجونة، ويأمل الزمالك أن بنجح نادي المقاولون في إيقاف النادي الأهلي قبل مباراة القمة يوم 28 يوليو القادم.

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رابط البث المباشر سيتم وضعه قبل بداية اللقاء

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