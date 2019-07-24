“قناة الهلال يوتيوب” الهلال وأودينيزي الودية اليوم الاربعاء 24 يوليو 2019 في معسكر النمسا

يحل نادي أودينيزي الإيطالي الأول لكرة القدم بعد قليل، ضيفاً على حساب نظيره نادي الهلال السعودي الأول لكرة القدم، وذلك في مواجهة ودية تقام في معسكر نادي الهلال السعودي المقام في النمسا في الفترة الحالية، وذلك استعداداً لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

ونجح نادي الهلال السعودي في الفوز في كافة المباريات الودية التي خاضها في معسكره الإعدادي في الفترة الأخيرة، وخاض مباراة ودية صباح اليوم الأربعاء، ونجح في الفوز بسباعية لهدف في مواجهة شهدت مشاركة كافة اللاعبين الجدد والقدامي في المباراة.

ويسعى الزعيم السعودي في المعسكر الحالي، الوقوف على قوام الفريق الرسمي والذي سوف يخوض استحقاقات الفريق المقبلة سواء في الدوري السعودي أو في دوري أبطال آسيا في الموسم الكروي المقبل.

موعد الهلال وأودينيزي الودية اليوم الاربعاء 24 يوليو 2019

وأعلن الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي، أن مباراة الهلال وأودينيزي، سوف تقام في تمام الساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك في معسكر الزعيم السعودي، على أن يتم نقل المباراة بشكل مباشر لجماهير الفريق عبر قناة يوتيوب الخاصة بالزعيم السعودي.