kora بث مباشر مباراة الهلال وأودينيزي.. مشاهدة Udinese and Al Hilal بدون تقطيع

تابع لايف اليوم الأربعاء بث مباشر مباراة الهلال وأودينيزي فى اطار المباريات الودية لنادى الهلال الذى يقيم حالياً معسكر تدريبى للاعبيه فى النمسا استعدادا للموسم الكروى الجديد، و قد لعب فريق الهلال عدة مباريات ودية فى الفترة الماضية حقق الهلال فوز كبير فى أول مباراة بنتيجة عشر أهداف دون مقابل على فريق سبيتال دراو النمساوي، وفي اللقاء الثاني حقق الهلال انتصار كبير بنتيجة (0-11) ضد فريق رابيد لينز وفي ثالث مبارياته الودية فاز على فريق بوادافوكي المجري بهدفين مقابل هدف و ستقام مباراة الليلة على استاد سبورت بلاتز.

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بث مباشر مباراة الهلال وأودينيزي اليوم الأربعاء 24 يوليو 2019، فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية وقطر والعراق والكويت و البحرين فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت الامارات على قناة الهلال الرياضية اتش دي.

يلاشوت بث مباشر الهلال وأودينيزي

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المباراة سوف تبدأ بعد قليل

نزل اللاعبون الآن الى أرض الملعب وبعد دقائق سبدأ أحداث الشوط الأول من لقاء نادى الهلال ضد أودينيزى