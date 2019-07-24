مدرجات السوشيال ميديا تشتعل بــ’’#الدوري_يا_أهلي‘‘.. وتعليق مؤثر من نبيل الحلفاوي.. وتحذيرات من السيناريو الأسوأ

كتب: ضياء السقا

دشنت جماهير الأهلي هاشتاج "#الدوري_يا_اهلي"، لحث فريقها على الفوز على المقاولون العرب الليلة، وحسم اللقب للمرة الرابعة علي التوالي والـ 41 في تاريخ القلعة الحمراء.

ويواجه الأهلي، نظيره المقاولون، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة 33.

وتعتبر المباراة حاسمة بالنسبة للأهلي، لأنه في حال فوزه على المقاولون، سيتوج رسميا بطلا للدوري، قبل مواجهته الأخيرة مع الزمالك.

وتعادل الزمالك منذ أيام أمام الجونة، بهدفين لكل منهما، ويأمل المارد الأحمر في استغلال تعثر منافسه لحسم اللقب.

ويحتل المارد الأحمر المركز الأول بـ74 نقطة، من 32 مباراة، متفوقا على بيراميدز الوصيف بـ4 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن الزمالك الثالث.

الخوف من السيناريو الأسوأ

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وشددت الجماهير على اعتبار مباراة المقاولون حياة أو موت، وحثتهم على حسمها مبكرا وتحقيق الفوز باللقب.

وحذرت الجماهير من التهاون في اللقاء، لأنه في حال تعادل أو خسارة الفريق الأحمر، ستنتعش آمال الزمالك في الاستمرار في المنافسة على اللقب.

تعليق مؤثر من الحلفاوي

من جانبه، قال الفنان، نبيل الحلفاوي، المعروف بتشجيعه للأهلي، عبر حسابه بتويتر: "كان من أسوأ مواسم الكرة المصرية. وبالذات للأهلى.. تلاحم مواسم بلا راحة.. تأجيل مباريات بسبب أفريقيا ثم ضغطها اللا إنسانى بلا اعتراض فى ظل إصابات لا تتوقف "مستشفى الأهلى".. معاناة تؤخر أقوى الفرق فأن ينتزع برغمها بطولته المفضلة.. نعرف كم هو عظيم.. لذا.. معزة خاصة للدرع 41 بإذن الله".

وفيما يلي جانب من التغريدات على الهاشتاج: