شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد المقاولون.. حالة وليد سليمان "مُطمئنة" بعد نزلة البرد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحسنّت حالة وليد سليمان لاعب الأهلي من نزلة البرد التى تعرض لها خلال الساعات الماضية وحرمته من تناول وجبة الإفطار مع لاعبي الفريق صباح اليوم، الأربعاء، بفندق الإقامة ببرج العرب قبل مباراة المقاولون العرب.
ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب في الثامنة من مساء اليوم، الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز ويحتاج الاهلي للفوز الليلة من أجل التتويج رسمياً بالبطولة المحلية.
وتناول وليد سليمان وجبة الغذاء اليوم مع باقي الفريق بشكل طبيعي بعدما حالت نزلة البرد دون تناوله وجبة الأفطار قبل أن يتناول المسكنات والأدوية لتستقر درجة حرارته وتتحسن حالته بنسبة كبيرة.
ومن المقرر أن تُغادر بعثة الاهلي فندق الإقامة الساعة 6.15 متجهة إلى ملعب برج العرب لخوض اللقاء المرتقب.
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