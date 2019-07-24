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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 24 يوليو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، "سوبر" الأهلى والزمالك يقترب من استاد القاهرة، بيراميدز يمنح الضوء الأخضر لانتقال عمر جابر للزمالك. "سوبر" الأهلى والزمالك يقترب من استاد القاهرة اقترب السوبر المصرى الذى يجمع الأهلى بصفته بطل دورى النسخة الأخيرة الموسم 2016 / 2017 والزمالك بطل كأس مصر من إقامتها باستاد القاهرة الدولى خاصة أن المباراة يتابعها الملايين من مختلف دول العالم وعدم إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية. بيراميدز يمنح الضوء الأخضر لانتقال عمر جابر للزمالك منح مسئولو نادى بيراميدز الضوء الأخضر لرحيل عمر جابر الظهير الأيمن للفريق والعودة لصفوف نادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. أزارو يقود هجوم الأهلى أمام المقاولون فى الدورى استقر الأورجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى على تشكيل فريقه الذى يواجه المقاولون العرب الليلة فى بطولة الدورى العام. Advertisements 52 ناديا يطلبون عقد جمعية عمومية لاتحاد الكرة تلقى اتحاد الكرة 52 طلبا رسميا من أندية الجمعية العمومية لعقد جمعية عمومية خلال الفترة المقبلة لتعديل اللائحة وطلب تحديد موعد فتح باب الانتخابات. الأهلى يجهز وليد سليمان بالحقن المسكنة قبل مواجهة المقاولون تعرض وليد سليمان صانع ألعاب الأهلى لنزلة برد شديدة خلال معسكر الأهلى المقام حاليا فى برج العرب، قبل مواجهة المقاولون العرب الليلة فى بطولة الدورى العام. اتحاد الكرة يرفض تعديل بند الـ8 سنوات بسبب "فيفا" والأولمبية رفض مسئولو اتحاد الكرة اعتماد إلغاء بند الـ8 سنوات من انتخابات اتحاد الكرة المقبلة التى لم يتحدد موعدها النهائى حتى الآن بعد إلغاء البند خلال الجمعية العمومية الأخيرة للجبلاية فى فبراير الماضى. جابر يمنح لاعبى الإسماعيلى راحة 3 أيام عقب مواجهة الزمالك قرر محمود جابر المدير الفنى للإسماعيلى منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام عقب مواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأربعاء.

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