شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي يطير مساء اليوم للالتحاق بمعسكر الإنتاج فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير فى السادسة مساء اليوم ، باسم مرسى مهاجم الزمالك برفقة خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى لشرم الشيخ بعد اتمام انضمامه للإنتاج فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وكان خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى قد عاد للقاهرة صباح اليوم الاربعاء لإتمام صفقة اللاعب الذى انتقل للإنتاج موسم على سبيل الاعارة على أن يعاود الانضمام للمعسكر مساء اليوم .

وطلب مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، التعاقد مع اللاعب لتدعيم خط هجوم الإنتاج، ووافق باسم مرسى على العودة للإنتاج على سبيل الإعارة بعد نهاية رحلته مع سموحة بسبب خلاف مع حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى.

وظهر باسم مرسى بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الكرة، واستطاع إحراز 10 أهداف فى ذلك الموسم، منهم هدف فى الأهلى، ولأول مرة دخل باسم المنتخب الوطنى بسبب مستواه المبهر، وأحرز أول هدف دولى له فى مرمى جامايكا.