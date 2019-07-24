شكرا لقرائتكم خبر عن "وجبة كيك مع شاى " ومحاضرة أخيرة في الأهلي قبل خوض مباراة التتويج أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول لاعبو الاهلي والجهاز الفني "وجبة كيك مع شاى" منذ قليل قبل المحاضرة الأخيرة التى يعقدها مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق مع اللاعبين حالياً قبل التوجه إلى برج العرب لخوض مباراة المقاولون العرب.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب في الثامنة من مساء اليوم، الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز ويحتاج الأهلي للفوز الليلة من أجل التتويج رسمياً بالبطولة.

ومن المقرر أن تُغادر بعثة الاهلي فندق الإقامة الساعة 6.15 متجهة إلى ملعب برج العرب لخوض اللقاء المرتقب بعد المحاضرة الحالية التى يشرح فيها لاسارتي عدة أمور فنية خاصة باللقاء المرتقب ودور كل لاعب كما سيُحدد لاسارتي التشكيل الذى سيخوض به اللقاء.