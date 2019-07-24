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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة برج العرب.. 7 أرقام لـ " الأهلى والمقاولون" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الأهلاوية بشغف لقاء فريق الأهلى أمام المقاولون العرب و المحدد له الثامنة مساء اليوم على ملعب استاد برج العرب فى إطار اللقاء قبل الأخير من حسم لقب الدورى .
يحتاج الفريق الأحمر تحقيق الفوز فى هذا اللقاء لإعلانه بطلاً لبطولة الدوري العام هذا الموسم، بعد وصوله فى وقتها للنقطة 77، بغض النظر عن نتيجة مباراة القمة أمام الزمالك المقرر اقامتها يوم 28 يوليو الجاري ،بينما يخوض فريق ذئاب الجبل اللقاء بدون أى دافع سوى إظهار فنيات اللاعبين .
و يرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " الأهلى و المقاولون " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :
الاهلى و المقاولون
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