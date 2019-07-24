شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة اليد فى مونديال إسبانيا: شباب الفراعنة على قدر المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة منتخب الشباب فى مونديال إسبانيا أن جميع اللاعبين "رجالة على قدر المسئولية" بعد التأهل إلى دور الـ8.

وأشار شوقى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن جميع اللاعبين بدون استثناء كانوا على قدر من المسئولية فى ظل الرغبة فى إسعاد الشعب المصرى، وتسطير تاريخ جديد للفراعنة بعد إشادة الاتحاد الدولى وصحف العالم بالمنتخب عقب التأهل إلى دور الـ 16.

وتأهل منتخب شباب كرة اليد إلى دور الـ 8 بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16.

وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا.