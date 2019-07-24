شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. فرحة شباب اليد بعد التأهل إلى ربع نهائى مونديال أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من الفرحة العارمة على لاعبى منتخب شباب كرة اليد و الجهاز الفنى بعد التأهل إلى ربع نهائى كاس العالم بأسبانيا على حساب صربيا .

واحتفل لاعبى المنتخب و الجهاز الفنى بالتأهل فى حافلة الفريق بالتقاط صور ور فع علامة النصر .

وتأهل منتخب شباب اليد إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16 ، منتظرا الفائز من لقاء النرويج والبرازيل لمواجهته غدا الخميس فى دور الثمانية .

وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 .



فرحة شباب اليد

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فرحة شباب اليد



فرحة شباب اليد



فرحة شباب اليد



فرحة شباب اليد



فرحة شباب اليد