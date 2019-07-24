شكرا لقرائتكم خبر عن أفيس البرتغالى يطلب البطاقة الدولية لكهربا بعد توقيعه رسميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محمود كهربا لاعب نادى الزمالك وقع رسميا على عقود انضمامه لفريق ديسبورتيفو أفيس الذى ينافس فى الدرجة الممتازة،، ليسدل الستار حول النادى الذى يلعب له الموسم المقبل.
وأخطر الاتحاد البرتغالى لكرة القدم نظيره المصرى بتوقيع اللاعب على عقود رسمية، وطلب إرسال البطاقة الدولية الخاصة به.
وكانت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشفت أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب وسط نادى الزمالك، سينضم لأحد أندية الدورى البرتغالى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت الصحيفة ذائعة الصيت فى البرتغال، أن محمود "كهربا" وقع على عقود انتقاله لصفوف ديسبورتيفو أفيس الذى ينافس فى الدرجة الممتازة، حيث ينتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن إتمام الصفقة خلال الساعات القادمة.
أوجوستو إيناسيو، المدير الفنى الأسبق لنادى الزمالك، لعب دوراً كبيراً فى تغيير وجهة كهربا، حيث طالب إدارة نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى بالتعاقد مع اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
كانت هذه تفاصيل خبر أفيس البرتغالى يطلب البطاقة الدولية لكهربا بعد توقيعه رسميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.