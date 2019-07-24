شكرا لقرائتكم خبر عن فشل صفقة انتقال وليد حسن للطلائع واللاعب يغادر المعسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر وليد حسن لاعب فريق المصرى البورسعيدى معسكر طلائع الجيش المقام بالإسماعيلية بعد فشل انضمامه للفريق بسبب عدم الاتفاق على المقابل المادى للصفقة بين الطلائع واللاعب.

ويقيم طلائع الجيش معسكراً مغلقاً بالاسماعيلية استعداداً للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو الحالى حتى 27 من نفس الشهر، ويلاقى الطلائع نظيره خورفكان شارقة الإماراتى وديًا فى 31 يوليو الحالى، ثم ينطلق المعسكر الثانى بالإسكندرية فى الفترة من 1 أغسطس حتى 8 من نفس الشهر.

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وتعاقد طلائع الجيش مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهى: إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب.

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.