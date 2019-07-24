شاهد .. الهدف القاتل لمنتخب شباب اليد أمام صربيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح منتخب شباب كرة اليد فى التأهل إلى دور ربع نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16 ، بهدف قاتل في الثواني الأخيرة .

وينتظر المنتخب الوطني لشباب اليد ، الفائز من لقاء النرويج و البرازيل .

ونجح منتخب مصر للشباب فى التأهل إلى دور الـ16 كأول مجموعته بالفوز على فرنسا فى ختام الدور الأول بنتيجة 37 / 32 وتحقيق العلامة الكاملة.

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وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.