الزمالك يقترب من ضم "عطوة" بعد فسخ عقده مع الرائد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح محمد عطوة مدافع فريق الرائد السعودى على أعتاب الانتقال لصفوف فريق الزمالك بعد فسخ اللاعب لتعاقده مع النادى السعودى فى ظل رغبة النادى الأبيض فى تدعيم دفاعاته.
يذكر أن مسئولى القلعة البيضاء سبق وفتحوا باب المفاوضات مع اللاعب فى الفترة الماضية وحصل النادى الأبيض على موافقة اللاعب من قبل على الانتقال للفريق الأبيض، ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة جلسة بين اللاعب ومسئولى النادى الأبيض لحسم كافة الأمور.
وسبق ودخل مسؤولو نادي الزمالك في مفاوضات مع الثنائي أحمد أيمن منصور وعبد الله بكري مدافعا فريق بيراميدز للتعاقد معهما في فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الدفاع في الموسم المقبل وذلك بجانب محمد الشبيني مدافع حرس الحدود.
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