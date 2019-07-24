الامارات | نهاية موسم نجم ريال مدريد بسبب الرباط الصليبي

شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية موسم نجم ريال مدريد بسبب الرباط الصليبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي ريال مدريد الاسباني، تعرض جناحه الدولي ماركو أسينسيو لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، سيضطره لإجراء عملية جراحية من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.
وكان أسينسيو، 23 عاما، أصيب الثلاثاء امام أرسنال الإنجليزي، وصيف مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المنصرم، بعد دقائق معدودة على تسجيله هدف التعادل لريال في المباراة التي فاز بها فريقه بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 في لاندوفر الأميركية (ولاية ماريلاند) ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية.
ونشر ريال مدريد بيانا جاء فيه "سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الايام المقبلة"، دون أن يحدد مدة غياب أسينسيو، غير أن وسائل إعلام إسبانية قدرتها ما بين 6 إلى 8 أشهر.
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