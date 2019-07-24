شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم صربيا وتصل إلى دور ربع النهائي لبطولة العالم للشباب لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حقق منتخب مصر لشباب اليد الفوز على منتخب صربيا بنتيجة 30- 29 ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة العالم المقامة في إسبانيا.
ونجح منتخب مصر للشباب في التأهل إلى دور الـ 16 كأول مجموعته بالفوز على فرنسا، في ختام الدور الأول بنتيجة 37 / 32، وتحقيق العلامة الكاملة.
وشهد مشوار منتخب شباب اليد في المونديال تحقيق الفوز على أستراليا في افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا في ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22، ويحقق فوزرا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت، وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا.
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