شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم صربيا وتصل إلى دور ربع النهائي لبطولة العالم للشباب لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق منتخب مصر لشباب اليد الفوز على منتخب صربيا بنتيجة 30- 29 ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة العالم المقامة في إسبانيا.

ونجح منتخب مصر للشباب في التأهل إلى دور الـ 16 كأول مجموعته بالفوز على فرنسا، في ختام الدور الأول بنتيجة 37 / 32، وتحقيق العلامة الكاملة.

وشهد مشوار منتخب شباب اليد في المونديال تحقيق الفوز على أستراليا في افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا في ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22، ويحقق فوزرا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت، وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا.