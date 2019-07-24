كانافارو يبرئ ساري من اتهام الخيانة

يعتقد المدافع الأسطوري فابيو كانافارو، لاعب ريال مدريد ويوفنتوس السابق، أن ماوريسيو ساري لم يتجه لخيانة نابولي، بعد انضمامه إلى يوفنتوس.

وفي مقابلة أجراها مع "كورييري ديلو سبورت"، قال: "كانت أخبارًا سعيدة في انتدابتنا، عودة مدرب في مستواه إلى الكالتشيو".

وأضاف "إدارة يوفنتوس كان لديها الفرصة لإعادته. هو واحد من أفضل المدربين في إيطاليا".

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وحول ما إذا كانت هذه حالة خيانة لنابولي، علق "أتحدث كمدرب، وفي رأيي إن المحترف يجب أن يذهب إلى مكان ما يسألونه وأين يريدونه، وبكل بصدق، فإن الأكثر تأثيرًا هو رؤية كونتي الذي يملك تاريخًا بالكامل في يوفنتوس، على مقاعد بدلاء إنتر".

ويرى كانافارو أيضًا أن أنطونيو كونتي، سيحقق نتائج جيدة في إنتر، بعد انضمامه إلى النادي هذا الصيف.

وختم "أتوقع أن يصنع الفارق، سترى أنه سيقلل الفجوة مع يوفنتوس".