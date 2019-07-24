فوز قاتل.. مصر تهزم صرؤبيا وتتأهل ضمن الثمانية الكبار في مونديال شباب اليد

حقق منتخب مصر فوزًا قاتلًا على حساب نظيره الصربي بنتيجة 30-29، مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة العالم للشباب تحت 21 عام لكرة اليد.

المنتخب المصري حقق فوزه القاتل بفضل هدف في الثواني الأخيرة من اللقاء، بعدما كانت النتيجة 29-29، قبل أن يحرز الفراعنة التفوق قبل نهاية اللقاء بخمس ثوانِ.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الثمانية من البطولة العالمية المقامة حاليًا في إسبانيا، لينتظر الفائز من مواجهة النرويج والبرازيل التي تقام مساء الأربعاء أيضًا.

ملخص المباراة

سيّر المنتخب المصري المباراة في الدقائق الأولى من اللقاء كما أراد، إلا أنه لم ينجح في توسيع الفارق لصالحه بفضل تألق الحارس الصربي الذي تصدى لعدد من الكرات بالإضافة إلى رمية جزائية.

منتخب مصر نجح في التقدم طيلة أحداث الشوط الأول، حتى اتسع الفارق إلى ثلاثة أهداف عندما أصبح النتيجة 11-8، إلا أن صربيا نجحت في الوصول إلى التعادل عند الهدف رقم 12.

وعاد منتخب مصر للتقدم من جديد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ليتفوق بنتيجة 15-14 في نهايته، وسط تألق كبير من الحارس الصربي الذي أضاع عدد من الأهداف على المصريين.

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ونجح منتخب مصر في توسيع الفارق لصالحه بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، ليستمر التقدم بفارق أربعة أهداف لمصر خلال أول 10 دقائق من نصف اللقاء الثاني.

ووسع منتخب مصر الفارق لخمسة أهداف مع مرور نصف الوقت في الشوط الثاني، لتصبح النتيجة تفوق الفراعنة بنتيجة 25-20 وسط محاولات صربية لتقليص الفارق.

المحاولات الصربية نجحت بعد مرور 50 دقيقة من اللقاء ليتقلص الفارق إلى هدفين فقط، لتسير النتيجة مصرية في المقدمة بنتيجة 26-24 قبل نهاية المواجهة بتسع دقائق فقط.

وتقلص الفارق إلى هدف واحد فقط في الدقيقة 55 بعدما أصبحت النتيجة 27-26 لصالح مصر، قبل أن يبتعد الفراعة بالنتيجة من جديد في الدقيقة 57 لتصبح 29-26.

وتوقف الفريق المصري عن التسجيل في الدقيقتين الأخيرتين من اللقاء، لينجح الصرب في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية لتصبح النتيجة 29-29 قبل 30 ثانية فقط من نهاية المواجهة.

وأوقف المنتخب المصري المباراة بعد اللجوء إلى الوقت المستقطع، ليعود اللعب من جديد لتنطلق تصويبة قوية سجلت هدف التأهل للفراعنة قبل نهاية المواجهة بخمس ثوانِ فقط.