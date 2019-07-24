بوفون يتعملق ويقود يوفنتوس لهزيمة إنتر ميلان بركلات الترجيح

فاز يوفنتوس على نظيره إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال.

أحرز ماتياس دي ليخت الهدف الأول لإنتر ميلان عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 10، وعادل كريستيانو رونالدو من ركلة حرة ثابتة بالدقيقة 68، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح ويحسم اليوفي المباراة بعد تألق حارسه الأسطوري بوفون.

وتصدى الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون لثلاث ركلات ترجيح ليقود البيانكونيري للفوز في ثان مباريات الفريق التحضيرية.

الشوط الأول

المباراة بدأت سريعًا بأولى هجمات يوفنتوس في المباراة بالدقيقة الأولى عن طريق رونالدو، بعدما سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء، ليتصدى لها الحارس سمير هاندانوفيتش.

أنقذ تشيزني حارس يوفنتوس مرماه من هدف محقق بعد تصويبة سينسي من ركلة حرة ثابتة، ليبعدها الحارس بأطراف أصابعه إلى ركنية بالدقيقة 9، نجح من خلالها الإنتر في تسجيل الهدف الأول بمرمى يوفنتوس بالدقيقة 10، عن طريق ماتياس دي ليخت بالخطأ في مرماه.

وسدد كاندريفا تصويبة أرضية زاحفة بالدقيقة 29، بعدما توغل من الجهة اليمنى إلى حدود منطقة الجزاء وسدد بالقدم اليسرى كرة مرت بجوار القائم الأيمن لتشيزني.

وحاول يوفنتوس على استحياء الوصول لمرمى إنتر ميلان، وفي الدقيقة 31 قابل رونالدو عرضية كانسيلو برأسية علت العارضة.

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وأهدر بيريسيتش فرصة ثمينة لمضاعفة النتيجة، بعدما انفرد من الجانب الأيسر وتأخر في تسديد الكرة لترتطم بالشباك الخارجية ليوفنتوس، بالدقيقة 39.

وتألق تشيزني بالدقيقة 41 أمام تصويبة قوية من بروزوفيتش، بعد هجمة مرتدة سريعة نفذها إنتر ميلان، ليمنع الحارس البولندي النيراتزوري من مضاعفة النتيجة بهدف ثانٍ.

الشوط الثاني

وبالدقيقة 47 من الشوط الثاني، توغل بيريستيش إلى داخل منطقة الجزاء وسدد كرة بقدمه اليسرى في منتصف المرمى، تصدى لها الحارس البديل جيانلويجي بوفون.

وكاد رونالدو أن يسجل هدف التعادل بالدقيقة 53، لولا تألق حارس إنتر البديل باديلي، الذي أبعد الكرة إلى ركنية.

وبالدقيقة 56، واصل يوفنتوس هجماته ومن لمسات رائعة بين رونالدو ورابيو، حاول أدريان التسديد من مسافة بعيدة تصويبة صاروخية أبعدها باديلي عن مرماه ببراعة.

وتعادل يوفنتوس في الدقيقة 68، عن طريق رونالدو من ركلة حرة ثابتة سددها النجم البرتغالي من على حدود منطقة الجزاء وارتطمت بحائط إنتر ميلان وسكنت الشباك.

وأهدر رونالدو انفرادًا بالمرمى، في الدقيقة 74، بعدما وصلته الكرة بعد خطأ مدافع الإنتر، ليراوغ الدون الحارس باديلي من الناحية اليسرى، ليرتد الحارس سريعًا وينجح في الحصول على الكرة قبل أن يسدد كريستيانو.