سولسكاير: جماهير أولد ترافورد سترحب ببوجبا

يتوقع أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، أن يرحب مشجعو الفريق بلاعب الشياطين الحمر، بول بوجبا، في أولد ترافورد خلال الموسم المقبل، رغم رغبة الدولي الفرنسي في مغادرة النادي.

وقال سولسكاير، اليوم الأربعاء، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "يعرف مشجعونا ما قدمه بول للنادي، وما يمكن أن يقدمه لنا.. لكن من الواضح أن هناك أقلية صغيرة".

وأضاف: "بالتأكيد بول يحتل صدارة المجموعة، أشهد أنا واللاعبون على ذلك، لم يمثل أي مشكلة أبدًا.. نسعد به للغاية عندما يؤدي بشكل جيد".

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وكان مينو رايولا، وكيل بوجبا، قد صرح هذا الشهر، بأن موكله في الطريق للرحيل عن مانشستر يونايتد.

لكن اللاعب سافر مع الفريق في جولته الآسيوية.

وتعرض بوجبا لمعاملة سيئة من قبل جماهير يونايتد، في آخر مباراة له على أولد ترافورد بالموسم الماضي.