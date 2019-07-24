جريزمان يظهر بحماية خاصة في برشلونة

واصل فريق برشلونة تدريباته، صباح اليوم الأربعاء، ضمن تحضيراته لخوض المباراة الودية الثانية له في جولة اليابان ضد فيسيل كوبي، خلال الاستعدادات للموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فالفيردي تمكن من الاعتماد على جميع لاعبيه باستثناء هيروكي آبي، الذي قام بتدريبات منفردة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الفرنسي أنطوان جريزمان، شارك في المران بحماية للركبة، بعد الضربة القوية التي تعرض لها من جورجينيو لاعب تشيلسي خلال المباراة الودية، أمس الثلاثاء.

وسادت أجواء جيدة على المران، خاصًة خلال تدريب الروندو وتبادل اللاعبون الضحك والنكات.

وخسر برشلونة، على يد تشيلسي أمس الثلاثاء، بنتيجة (2-1)، وسيواجه فيسيل كوبي، السبت المقبل، والذي يلعب في صفوفه ثلاثي البلوجرانا السابق أندريس إنييستا، وديفيد فيا، وسيرجي سامبر.